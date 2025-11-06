Nach Fabians Tod Frau unter Mordverdacht in Haft

Aktualisiert 06.11.2025 - 17:02 Uhr

In Güstrow wurde der achtjährige Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. Wochenlang quälte die Frage nach dem Täter oder der Täterin. Nun wurde eine Frau in Haft genommen.
