Neues Koala-Baby in Leipzig wagt sich langsam aus dem Beutel

Veröffentlicht 06.11.2025 - 14:00 Uhr

Erst war es nur ein kleines Schnäuzchen, jetzt streckt ein Koala-Jungtier im Zoo Leipzig schon seinen Kopf aus dem Beutel seiner Mutter. Eine Sache gibt es aber noch nicht preis.
© dpa

