EU-Kommission leitet Verfahren gegen Deutsche Börse ein

Aktualisiert 06.11.2025 - 12:56 Uhr

Haben sich die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq im Geschäft mit Finanzinstrumenten enger abgestimmt als in der EU erlaubt? Das wird nun genau untersucht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH