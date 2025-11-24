Was tun, wenn eine Mieterhöhung ins Haus flattert?

Veröffentlicht 24.11.2025 - 00:09 Uhr

Mieterhöhungen sind längst nicht immer wirksam. Darum lohnt es sich grundsätzlich, die Forderung prüfen zu lassen - andernfalls zahlt man vielleicht zu Unrecht drauf.
GeldRatgeberCJABtmn8151MietrechtMieterhöhungFinanzenRechtImmobilienWohnenDeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH