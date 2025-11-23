Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan

Aktualisiert 23.11.2025 - 21:50 Uhr

Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
KriegKonflikteG20USAUkraineEuropaRusslandInternational
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH