Was es mit dem Broken-Heart-Syndrom auf sich hat

Veröffentlicht 19.11.2025 - 11:06 Uhr

Verlieren wir einen geliebten Menschen, bricht uns sprichwörtlich das Herz. Zeigen sich tatsächlich Brustschmerzen und Luftnot, sollte man das unbedingt ernst nehmen - das Herz ist in Gefahr.
