Erfurt oder Halle wollen Konzernzentrale der Deutschen Bahn

Aktualisiert 19.11.2025 - 11:46 Uhr

Ende 2033 läuft der Mietvertrag für die DB-Konzernzentrale in Berlin aus. Für die Zeit danach haben zwei ostdeutsche Städte eine Idee. So reagiert die Bahn.
