Niederlande geben Kontrolle über Chip-Firma Nexperia ab

Aktualisiert 19.11.2025 - 10:50 Uhr

Durchbruch im Konflikt um die Lieferung von Chips für die Autoproduktion. Die Niederlande lenken ein und senden ein positives Signal nach Peking.
AutomobilindustrieElektronikComputerIndustrieNiederlandeChina
