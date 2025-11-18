Rheinmetall peilt 50-Milliarden-Umsatz an

Veröffentlicht 18.11.2025 - 11:12 Uhr

Seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, geht die Nachfrage nach Panzern, Artillerie und Munition durch die Decke. Der Nachfrageanstieg werde noch lange weitergehen, ist ein Manager überzeugt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH