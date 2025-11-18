AfD verliert im Markenstreit vor EU-Behörde

Veröffentlicht 18.11.2025 - 12:00 Uhr

In einem langwierigen Markenstreit um Partei-Logo und -Namenskürzel entscheidet ein EU-Amt im spanischen Alicante gegen die AfD. Die Partei will sich wehren.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH