Aus Foto wird Inserat: KI erstellt Kleinanzeigen-Text

Veröffentlicht 18.11.2025 - 13:21 Uhr

Die «Kleinanzeigen.de»-KI kann künftig auch auf Basis von Fotos Text für Inserate vorschlagen. Allerdings gibt es Kategorien, die von dieser Hilfsfunktion ausgeschlossen bleiben.
