Cambridge Dictionary kürt «parasozial» zum Wort des Jahres

Veröffentlicht 18.11.2025 - 13:15 Uhr

Mehr als ein Fan-Gefühl: Millionen Menschen fühlen sich Promis oder sogar einer KI so nahe, als wären es Freunde. Die Umschreibung dafür ist jetzt das Wort des Jahres.
