Erdrutsche in Zentraljava: 18 Tote und Dutzende Vermisste

Veröffentlicht 18.11.2025 - 11:51 Uhr

Regen, Schlamm und verzweifelte Suche: Nach Erdrutschen in Zentraljava in Indonesien hoffen Retter noch auf Überlebende - aber es ist ein Rennen gegen die Zeit.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH