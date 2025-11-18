Eugen Block erneuert Beschwerde gegen Vorsitzende Richterin

Veröffentlicht 18.11.2025 - 11:42 Uhr

Seit vier Monaten läuft der Prozess gegen Christina Block wegen der Entführung ihrer Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns. Jetzt meldet sich der Großvater der Kinder erneut zu Wort.
