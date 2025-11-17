Klingbeil zu seltenen Erden: China hört unsere Sorgen

Aktualisiert 17.11.2025 - 15:20 Uhr

Seltene Erden, Marktzugänge, Wettbewerbsgleichheit: Finanzminister Klingbeil sprich in China große Sorgen deutscher Firmen an. Was hat er bei seinen Gesprächen in Peking erreicht?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH