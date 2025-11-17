  • Home
  • Digitales Bezahlen: Bezahldienst Wero für Online-Einkäufe gestartet

Bezahldienst Wero für Online-Einkäufe gestartet

Veröffentlicht 17.11.2025 - 15:30 Uhr

Sparkassen, Volksbanken und etliche Händler sind schon dabei: Wie Wero als europäische Antwort auf Dienste wie Paypal den Zahlungsmarkt aufmischen will – und wo es noch hakt.
