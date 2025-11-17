Frauen-Trainer Dedes muss in Hoffenheim gehen

Veröffentlicht 17.11.2025 - 15:33 Uhr

Einen Tag nach einem Zehn-Tore-Spektakel im Pokal wird der Vertrag des Trainers bei Hoffenheims Fußballerinnen aufgelöst. Erst mal gibt es eine Interimslösung.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH