Kartellamt verschärft Kontrolle über Müllriesen Remondis

Veröffentlicht 24.11.2025 - 12:36 Uhr

Müllabfuhren und Sortieranlagen von Remondis gibt es in vielen deutschen Städten, die Firma wird seit Jahren immer größer. Sie ist so groß geworden, dass sich das Kartellamt einschaltet.
AbfallNordrhein-Westfalen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH