  • Home
  • Sport
  • News
  • Ehrung: Ski-Verband vergibt künftig Laura-Dahlmeier-Preis

Ski-Verband vergibt künftig Laura-Dahlmeier-Preis

Aktualisiert 24.11.2025 - 12:30 Uhr

Die tödlich verunglückte frühere Biathletin soll weiter in Erinnerung bleiben. Speziell Nachwuchsathleten sollen mit einem Preis geehrt werden.
BiathlonSki nordischLeuteDeutschlandPlaneggBayern
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH