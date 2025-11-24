Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien

Aktualisiert 24.11.2025 - 12:38 Uhr

In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Snapchat will nun bei Hunderttausenden Usern das Alter verifizieren.
KinderDigitalesRegierungInternetMedienAustralien
© dpa

