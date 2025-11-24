Mehrere Menschen sterben auf glatter Autobahn in Bayern

Aktualisiert 24.11.2025 - 07:24 Uhr

Der Wetterdienst hatte vor glatten Straßen gewarnt: In der Oberpfalz kollidieren auf der rutschigen Autobahn 93 mehrere Fahrzeuge. Mindestens drei Menschen sterben.
UnfälleVerkehrBayernDeutschlandMaxhütte-Haidhof
