Mindestens vier Tote bei Erdbeben in Bangladesch

Veröffentlicht 21.11.2025 - 11:57 Uhr

Ein Erdbeben hat Zentral-Bangladesch erschüttert. Mindestens vier Menschen starben, darunter ein Baby. Viele Gebäude wankten, Bewohner liefen in Panik auf die Straße.
KatastropheErdbebenBangladeschIndienGhorashalDhaka Division
