Bundesrat macht Weg frei für unterirdische CO2-Speicherung

Veröffentlicht 21.11.2025 - 12:03 Uhr

In Branchen wie der Zement-, Kalk- und Aluminiumindustrie gelten CO2-Emissionen als unvermeidlich. Der Ausweg soll eine Speicherung sein.
