USA bleiben G20 fern, EU drängt sich auf

Veröffentlicht 21.11.2025 - 11:48 Uhr

US-Präsident Donald Trump und seine Regierung boykottieren den G20-Gipfel in Südafrika, die Europäische Union will daraus Profit schlagen.
G20InternationalSüdafrikaSandtonGauteng
