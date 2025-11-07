Louvre kündigt Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit an

Veröffentlicht 07.11.2025 - 20:12 Uhr

Mehr Kameras, neue Blockaden und ein Sicherheitskoordinator: Der Louvre zieht Konsequenzen aus dem spektakulären Einbruch im Oktober. Welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
