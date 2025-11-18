Anschlag auf Staatsanwalt in Belgien geplant? Festnahmen

Veröffentlicht 18.11.2025 - 15:12 Uhr

Ein Staatsanwalt im Visier einer Drogenbande? Die belgische Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige fest, weil sie einen Anschlag geplant haben könnten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH