Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag

Aktualisiert 18.11.2025 - 15:39 Uhr

Die Diskussionen um das Sicherheitskonzept in Magdeburg liefen bis zuletzt. Jetzt ist klar: Glühweinstände, Karussells und bunte Buden können wie geplant am Donnerstag öffnen.
