EU-Kommission erlaubt Milliarden für Leag-Kohleausstieg

Aktualisiert 18.11.2025 - 16:13 Uhr

Energiekonzerne wie die Leag bekommen vom Staat Milliarden, um aus der Kohle auszusteigen. Ist das wettbewerbskonform? Ja, urteilte die EU-Kommission.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH