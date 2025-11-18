Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel vergiftet

Aktualisiert 18.11.2025 - 17:45 Uhr

Zwei kleine Kinder und ihre Eltern sterben im Türkei-Urlaub. Es gibt mehrere Festnahmen - und nun ein vorläufiges Gutachten, das einige Verdächtige entlasten könnte.
© dpa

