Ukraine: Ex-Nationalspieler stirbt nach Veteranenspiel

Veröffentlicht 18.11.2025 - 18:00 Uhr

Nach einer Partie in der Westukraine wurde dem ehemaligen Bundesliga-Fußballer Andrij Polunin plötzlich schlecht. Die Ursache für den Tod des ukrainischen Ex-Nationalspielers ist unklar.
© dpa

