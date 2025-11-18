Ukraine: Ex-Nationalspieler stirbt nach Veteranenspiel

Der ukrainische Ex-Nationalspieler und ehemalige Bundesliga-Spieler Andrij Polunin ist nach einem Veteranenspiel in seinem Heimatland gestorben. Die Nationale Veteranenvereinigung bestätigte den Tod des 54-Jährigen. Medienberichten zufolge war dem Mittelfeldspieler nach der Begegnung im westukrainischen Luzk plötzlich schlecht geworden, er starb schließlich trotz Rettungsversuchen. Die genaue Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Fußball-News wie Du sie willst – direkt auf Dein Handy. Vodafone Daily liefert Dir Spielberichte, Highlights und alles rund ums Match – per Nachricht, ohne zusätzliche App, werbefrei und sicher. Jetzt kostenlos testen! Polunin spielte lange Jahre für den Verein seiner Heimatstadt Dnipro Dnipropetrowsk und hatte kurzzeitige Engagements bei Arsenal Kiew, Krywbas Krywyj Rih und Karpaty Lwiw. Für die Nationalmannschaft absolvierte er neun Spiele und erzielte dabei ein Tor. In Deutschland spielte der Ukrainer zwischen 1998 und 2002 in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg, in der 2. Bundesliga für den FC St. Pauli und in der Regionalliga für Rot-Weiß Essen. Zuletzt arbeitete er als Chefscout für den ukrainischen Erstligisten FK Metalist 1925 aus Charkiw.