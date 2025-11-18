Mordverdacht: Mutter und Tochter in Kühltruhen gefunden

Aktualisiert 18.11.2025 - 15:10 Uhr

Seit mehr als einem Jahr wurden eine Mutter und ihre kleine Tochter in Österreich vermisst. Jetzt sind ihre versteckten Leichen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH