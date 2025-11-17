Rüstungsexport-Beschränkungen für Israel werden aufgehoben

Aktualisiert 17.11.2025 - 14:04 Uhr

Die Waffenruhe in Gaza hält seit mehr als fünf Wochen. Die Bundesregierung nimmt das zum Anlass, eine umstrittene Entscheidung aus dem Sommer rückgängig zu machen.
© Michael Fischer, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH