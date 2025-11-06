Reicht das Sparpaket gegen höhere Kassenbeiträge?

Aktualisiert 06.11.2025 - 15:19 Uhr

Die Krankenversicherungsbeiträge sollen zum 1. Januar nicht schon wieder hochgehen. So will es die schwarz-rote Koalition und besiegelt dafür jetzt ein Spargesetz. Doch wie sicher ist das?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH