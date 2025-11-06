AfD pfeift Politiker zurück: Kein Treffen mit Medwedew

Aktualisiert 06.11.2025 - 17:13 Uhr

AfD-Abgeordnete reisen zu einer Konferenz nach Russland. Ein Treffen mit Ex-Präsident Medwedew soll es dabei aber nicht geben, wird umgehend versichert.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH