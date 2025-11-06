Amokfahrer in Frankreich beruft sich auf Allah

Veröffentlicht 06.11.2025 - 19:39 Uhr

Nach seiner Festnahme beruft sich ein Amokfahrer in Frankreich auf «Befehle von Allah». Die Staatsanwaltschaft prüft die Hintergründe der Tat und die Zurechnungsfähigkeit des Mannes.
