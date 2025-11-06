Ronaldo: «Auf der Welt ist keiner berühmter als ich»

Veröffentlicht 06.11.2025 - 17:24 Uhr

Donald Trump oder Cristiano Ronaldo - wer ist berühmter? Der portugiesische Fußballstar hat eine klare Meinung dazu und sagt, was ein WM-Titel mit Portugal bedeuten würde.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH