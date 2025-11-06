Ajax Amsterdam trennt sich von Trainer Heitinga

Veröffentlicht 06.11.2025 - 17:12 Uhr

Ajax Amsterdam spielt bislang eine enttäuschende Saison. Das hat jetzt Konsequenzen.
