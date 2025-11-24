Lösung des Rentenstreits bis Jahresende?

Aktualisiert 24.11.2025 - 16:58 Uhr

Im Rentenstreit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen - die Koalition bittet um Geduld. Bislang will keiner der Beteiligten von seinen Forderungen lassen.
RenteSozialesBundesregierungKoalitionDeutschland
© dpa

