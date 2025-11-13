Reality-Star entschuldigt sich nach Spuck-Skandal

Veröffentlicht 13.11.2025 - 13:36 Uhr

In einer Reality-Show von RTL+ bespuckt ein Kandidat Frauen und wird dafür im Netz scharf angegriffen. Jetzt äußert er sich selbst.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH