Netflix zeigt neuen «Stranger Things»-Trailer

Veröffentlicht 24.11.2025 - 08:45 Uhr

Mit einem neuen Trailer gibt Netflix einen Vorgeschmack auf die fünfte und finale Staffel von «Stranger Things». Doch ein Detail irritiert die Fans.
LeuteFernsehenUSA
© dpa

