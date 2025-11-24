  • Home
  • Olympisches Feuer: Schlechtes Wetter: Zeremonie für Olympia ins Museum verlegt

Schlechtes Wetter: Zeremonie für Olympia ins Museum verlegt

Veröffentlicht 24.11.2025 - 08:51 Uhr

Es soll regnen und womöglich sogar ein Gewitter geben: Deshalb wird die traditionelle Entzündung des olympischen Feuers ins Museum von Olympia verlegt. Was das für die Gäste bedeutet.


