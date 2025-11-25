Uschi Glas: würde gern mal «gscherte Bayerin» spielen

Veröffentlicht 25.11.2025 - 04:03 Uhr

Uschi Glas, in zahllosen Filmen vor der Kamera und erfolgreich auch auf der Bühne, verrät, welche ungewöhnliche Rolle sie noch reizen würde – und wie ihr Mann sie dazu inspiriert hat.
