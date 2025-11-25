Umfrage: Kaum ein Deutscher setzt auf WM-Titel der Fußballer

Veröffentlicht 25.11.2025 - 04:06 Uhr

2014 hält Philipp Lahm den WM-Pokal in Rio de Janeiro in den Händen. Dass auch im kommenden Jahr die DFB-Elf den WM-Thron erklimmt, davon ist kaum ein Deutscher überzeugt.
