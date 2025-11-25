Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt

Veröffentlicht 25.11.2025 - 05:51 Uhr

Eine Thailänderin wird offiziell für tot erklärt und im Sarg zum Tempel gebracht. Sekunden vor der Feuerbestattung zeigt sie plötzlich Lebenszeichen.
GesellschaftReligionThailandNonthaburi


