«The Masked Singer»: Brigitte Nielsen legt «Kiss»-Kostüm ab

Veröffentlicht 16.11.2025 - 00:57 Uhr

Verona Pooth lag mit ihrem Tipp goldrichtig – und das Publikum auch: In der zweiten Folge von «The Masked Singer» muss eine dänische TV-Persönlichkeit ihre Maske als «Kiss» ablegen.
© dpa

