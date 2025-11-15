Preis für Verständigung und Toleranz verliehen

Aktualisiert 15.11.2025 - 21:49 Uhr

Das Jüdische Museum in Berlin ehrt die frühere US-Botschafterin Amy Gutmann und den Physiker Daniel Zajfman. Sie erhalten den diesjährigen Preis für Verständigung und Toleranz.
