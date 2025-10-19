Andrej Mangold zurück bei «Promi Big Brother»

Veröffentlicht 19.10.2025 - 13:57 Uhr

Gerade erst musste er ausziehen aus dem «Promi Big Brother»-Haus. Nun ist Andrej Mangold wieder dabei - wegen einer Panne.
© dpa

