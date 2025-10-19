Später Gäste-Ausgleich: Nürnberg und Kiel mit Remis

Veröffentlicht 19.10.2025 - 15:30 Uhr

Lange sieht es in Nürnberg nach einem Heimsieg aus. Weil der «Club» aber etliche Chancen verpatzt, wird er am Ende von Kiel bestraft.
