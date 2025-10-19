Elversberg und Ebnoutalib wirbeln weiter

Elversberg und Ebnoutalib wirbeln weiter

Veröffentlicht 19.10.2025 - 15:36 Uhr

Der saarländische Dorfclub SV Elversberg lässt auch der SpVgg Greuther Fürth keine Chance. Ein Doppelpack-Spezialist trifft dreifach.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH