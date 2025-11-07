Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

Veröffentlicht 07.11.2025 - 16:12 Uhr

Die Netflix-Doku «Babo» katapultiert nicht nur Haftbefehl, sondern auch einen Song von Reinhard Mey in die Charts - und schreibt damit deutsche Musikgeschichte.
